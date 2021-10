Tunisie : hospitalisé, Mustapha Ben Ahmed lance un appel au ministre des Affaires sociales

Le député de Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed, a lancé un appel au ministre des Affaires sociales, indiquant avoir passé 40 ans, à la Régie nationale des tabacs et allumettes (RNTA), et était assujetti au prélèvement sur salaire, au titre de la CNRPS et de la CNAM.

Il est inadmissible que la CNAM suspende mon droit aux soins, quelles qu’en soient les raisons, et sans politisation, écrit-il.

Ben Ahmed ajoute qu’il est actuellement hospitalisé.

Le président de la république avait procédé le 22 septembre dernier, en vertu du décret 117, à la suspension des salaires, primes et tous les privilèges du président de l’Assemblée et ses membres.

