Tunisie : huit universités tunisiennes dans le classement mondial Times Higher Education

Huit universités tunisiennes publiques font partie du classement annuel des universités mondiales (World University Ranking), publié le 12 octobre 2022, par le Times Higher Education (THE).

Les huit universités tunisiennes ont occupé des positions avancées dans ce classement annuel. Il s’agit de l’université de la Manouba, l’université de Tunis el-Manar, l’université de Sfax, l’université de Monastir, l’université de Sousse, l’université de Gabès, l’université de Carthage et l’université de Tunis.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique présente ses félicitations à ces universités tunisiennes pour les efforts consentis, en matière de développement du dispositif de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et pour leur classement parmi les premières positions mondiales.

Le classement du journal mensuel londonien, spécialisé dans les études supérieures, Times Higher Education porte sur 1799 établissements répartis dans 104 pays et régions, tient compte de plusieurs critères dont l’enseignement, la recherche, les citations, le transfert des connaissances vers l’industrie, et le rayonnement international, etc.

Gnetnews