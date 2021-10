Tunisie : Hymne à l’amour de Hamma Hammami à son épouse, « rongée par la maladie »

Le dirigeant du parti des travailleurs, Hamma Hammami annonce que son épouse Radhia Nasraoui se rendrait de nouveau dans une semaine à l’hôpital militaire pour y séjourner pour des soins.

« La maladie continue à ronger la chère Radhia », écrit-il dans un post sur sa page Facebook, alors où il a emmené sa femme à l’hôpital, hier, suite à la dégradation de son état de santé.

« Radhia qui ne pensait pas que la maladie allait l’affaiblir aussi rapidement, et à cet âge’, comme elle l’a dit à sa fille ainée, relate-t-il.

‘A l’heure où je croyais que la vie allait m’accorder un peu de répit, après des décennies de fatigue et de souffrance, voilà que je me retrouve devant un nouvel ogre, et je ne sais qui de nous aura raison de l’autre », s’est-elle confiée.

« Sous le poids de la douleur », Hammami dit avoir écrit ces quelques mots hier 13 octobre devant l’hôpital militaire.

Un poème (voir de larges extraits ci-dessous) où cette figure emblématique de la gauche militante et ouvrière dépeint l’amour et l’attachement que lui et son épouse avaient toujours eu l’un pour l’autre, et qui se transforment avec la maladie de Radhia Nasraoui en solitude, et en désarroi.

