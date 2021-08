Tunisie : I Watch appelle Ã  dÃ©crÃ©ter la vacance au poste de 1er prÃ©sident de la Cour de cassation

Tunisie : I Watch appelle à décréter la vacance au poste de 1er président de la Cour de cassation

L’organisation I Watch appelle le Conseil de l’Ordre judiciaire à décréter l’état de vacance du poste du premier président de la Cour de Cassation, dans les délais les plus proches, pour préserver les droits des justiciables, et assurer la continuité du service public, notamment après la décision de placer Taïeb Rached en résidence surveillée.

L’ONG qui salue, dans un communiqué rendu public hier soir lundi, les mesures prises par le Conseil de l’Ordre judiciaire, liées au dossier de l’ancien procureur de la république suspendu, Béchir Akremi, dénonce sa manière de traiter le dossier de premier président de la Cour de Cassation.

« Le fait que Taieb Rached maintienne sa qualité de premier président de la Cour de cassation, malgré la gravité des accusations qui lui sont imputées, relève du domaine de l’arbitraire, comme le fait de le nommer au sein des commissions chargées de l’évaluation des magistrats, à l’heure où l’on est aux portes du mouvement judiciaire ». « Les magistrats acceptent-ils d’être évalués par celui qui est accusé de corruption, de falsification et de blanchiment d’argent », s’interroge l’organisation.

La déclaration de la vacance au poste de premier président de la Cour de Cassation est devenue une mesure nécessaire, et il n’y a pas lieu que Taïeb Rached poursuive ses fonctions, d’autant qu’il occupe le poste le plus élevé à l’échelle judiciaire, martèle l’ONG.

L’organisation souhaite, par ailleurs, que le traitement sérieux et rapide de certains dossiers importants, ne soit pas simplement, du fait de l’influence de la situation politique générale, et une tentative d’obtenir la satisfaction du pouvoir exécutif, et souhaite que les justiciables soient traités, par le même professionnalisme et le même sérieux, afin de rattraper le retard quant à restituer leurs droits aux citoyens, à cause de la pandémie du Coronavirus et de la grève des magistrats.

Gnetnews