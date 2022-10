Tunisie : Ibrahim Bouderbela révèle la teneur et les objectifs de « l’initiative des 25 »

L’ancien bâtonnier du Conseil national de l’ordre des avocats, Ibrahim Bouderbela, et membre de l’initiative des 25 a déclaré ce mardi 11 octobre, que cette initiative comprend « des personnalités nationales indépendantes, qui se sont réunies pour poursuivre leur soutien aux mesures du 25 juillet ».

« Ce groupe a choisi d’appuyer le projet national de sauvetage de la Tunisie, et Kaïs Saïed fait partie dudit projet », a-t-il souligné dans un entretien avec Jawhara.

Il a ajouté que la Tunisie devait compter 5 partis uniquement, et n’a pas besoin de 240 partis, estimant précoce le fait de parler d’un bloc parlementaire avant de collecter les parrainages et de gagner les élections.

Et de poursuivre : « Le 25 juillet se défend lui-même, le président représente, à lui seul, la légalité en Tunisie, et le peuple tunisien veut une assemblée rompant avec ce qu’on a vu dans l’Assemblée précédente ».

Il a, par ailleurs, exclu tout dialogue avec deux qui considèrent le 25 juillet, comme étant un coup d’Etat.

Des politiques tunisiens et activistes de la société civile avaient lancé, dimanche, une initiative politique sous l’intitulé « que le peuple triomphe », en guise de soutien du processus du 25 juillet.

« Cette initiative est, selon ses signataires, un cadre national, populaire, horizontal, de lutte et ouvert à l’ensemble du peuple tunisien et à ses diverses forces, ayant foi dans la profondeur du processus du 17 décembre – 25 juillet et rompant totalement avec le dispositif de l’avant 2010 et de l’avant 2021 ».

Cette initiative vise à opérer le changement politique, social et économique, à aller de l’avant en matière de construction de la nouvelle république, et à unifier et à rapprocher tous les militants et militantes.

Parmi ses fondateurs Ibrahim Bouderbela, Ridha Chiheb Mekki, M’barka Brahmi et d’autres.

Gnetnews