Tunisie : Ichraf Chebil appelle à l’élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme

L’épouse du président, Ichraf Chebil, a plaidé pour une une détermination plus forte en faveur de la femme et la famille.

Dans un discours à l’occasion du 13 août, fête de la femme, sa première intervention depuis l’accession de son époux Kaïs Saïed à la présidence de la république, Chebil a dit « la fierté envers le rôle de la femme en Tunisie, et à l’étranger en matière de consolidation de l’entité familiale, de préservation de l’identité nationale, et de consécration de l’appartenance ».

Lors d’une cérémonie tenue, en présence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, d’autres membres de gouvernement et personnalités, elle a souligné le rôle de la femme pour être en phase avec les exigences de la modernité et bâtir l’Etat national, appelant « à consacrer ces acquis à grande échelle en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination contre la femme, notamment en milieu rural et dans les cités à forte densité urbaine ».

L’épouse du président a appelé « a consacrer le rôle de la femme, comme bouclier contre toutes les formes d’extrémisme et d’enfermement, et comme un partenaire efficient et influent dans la vie publique et dans l’ensemble des choix nationaux ».

Elle a salué « les acquis apportés par la nouvelle constitution dans le cadre d’une vision complète pour la consécration des droits de l’homme dans leurs significations les plus nobles et leurs teneurs les plus exhaustives ».

« La Tunisie est le premier pays arabe où la femme occupe le poste de cheffe du gouvernement, c’est une fierté que l’histoire va immortaliser », s’est-elle réjouie.

« Les revendications de dignité auxquelles a appelé le peuple tunisien pendant sa révolution requiert que la femme obtienne ses droits, dans leur intégralité et sans distinction, exclusion ou marginalisation », a-t-elle prôné.

Ichraf Chebil a appelé à approfondir le débat autour des droits de la femme et son rôle au sein de la famille, et de la société dans une vision globale de réforme et de consécration des droits de l’homme.

Gnetnews