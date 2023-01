Tunisie : « Il n’y a aucune crainte de pénurie de pâtes alimentaires et de couscous » (Chambre syndicale)

La chambre nationale des industriels des pâtes alimentaires et de couscous annonce, ce jeudi 12 janvier, que toutes les usines travaillent d’une manière ordinaire, et la cadence de leur production suffit pour assurer les besoins du marché.

« Il n’y a aucune crainte d’une pénurie dans les produits du secteur », ajoute la chambre syndicale, dans un communiqué paru ce soir.

L’approvisionnement de l’ensemble des clients, sans exception, par les quantités requises se poursuit, conformément aux législations régissant le secteur, assure-t-elle.

La chambre répond ainsi à ce qui « était relayé au sujet d’une pénurie et de perturbations, en matière de production et de distribution des pâtes alimentaires et de couscous ».

Gnetnews