Tunisie : « Il n’y a pas lieu de laisser les entreprises publiques à ceux qui veulent les démolir ou en abuser » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier, jeudi 24 Mars, à Carthage avec le ministre du Transport, Rabiï Majidi.

La rencontre a porté sur la réalité des transports en Tunisie terrestre, maritime et aérien.

Les sujets qui sont de nature à développer ce secteur vital ont été évoqués, notamment le train à Grande Vitesse (TGV) reliant le Nord et le Sud du pays, et l’impact positif qu’il devrait avoir non seulement en matière de transport des personnes, mais aussi sur le plan économique.

Les deux hommes ont, par ailleurs, discuté des difficultés résultant de la mauvaise gestion et la dilapidation de l’argent.

Le chef de l’Etat a affirmé la nécessité d’appliquer la loi, étant donné que « les entreprises publiques appartiennent au peuple, et il n’y a pas lieu de les laisser à ceux qui veulent les démolir ou en abuser ».

Kaïs Saïed avait auparavant présidé un conseil des ministres, et reçu le ministre des Technologies de la Communication, Niza Néji au sujet, notamment, des cyberattaques.

