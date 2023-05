Tunisie : « Il n’y a pas lieu de qualifier l’opération criminelle de Djerba d’antisémitisme » (Bouderbala)

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a affirmé que « tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances, sont des citoyens ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs, et l’Etat s’engage à les protéger et à les défendre ».

Dans une allocution, ce jeudi 11 Mai, au début de la plénière, Bouderbela est revenu sur l’attentat de Djerba, pointant « un crime odieux, ayant visé l’Etat tunisien, et la relance économique dans le pays », évoquant « un plan qui est en mesure d’attenter à la confiance que tout citoyen tunisien commence à ressentir la dernière période ».

« Il n’y a pas lieu de considérer cette opération criminelle, comme étant de l’antisémitisme », a-t-il, néanmoins, souligné.

« Les citoyens juifs en Tunisie jouissent de la sécurité et de la paix, et vivent, parmi nous, en toute quiétude », a-t–il affirmé, prônant le respect mutuel entre pays, selon le cadre de l’amitié et des traités internationaux.

Le président de l’Assemblée a salué « la cohésion et la promptitude des forces de l’ordre et des forces militaires, ayant fait montre de courage en matière de défense de la synagogue d’el-Ghriba, que le criminel n’a pu atteindre ».

Des agents sécuritaires ont payé de leur vie, pour la défense de la patrie, a-t-il dit.

La cohésion des institutions de l’Etat et la promptitude de nos forces sécuritaires et militaires représentent un rempart inviolable à toutes les tentatives de destruction qui nous visent dans notre existence et notre avenir, a-t-il asséné.

