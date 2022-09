Tunisie : « Il y a beaucoup de gaspillage d’argent public dans le projet de logement social » (ministre)

La ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a appelé à la tenue d’une réunion au siège du gouvernorat de Zaghouan, à compter de la semaine prochaine, rassemblant les communes et les directions centrales de l’urbanisme et de l’aménagement, en vue d’accélérer la réalisation des plans d’aménagement.

La ministre s’est rendue ce lundi 26 septembre, au gouvernorat de Zaghouan, pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets régionaux, inhérents aux pistes agricoles, aux ponts et à la réhabilitation des agglomérations urbaines.

Le gouverneur de Zaghouan, Mohamed el-Euch, a présenté un aperçu sur les projets qui requièrent une accélération de la cadence de réalisation, en prime les logements sociaux à Bir Mchergua, ainsi que les propositions liées aux projets de route.

La ministre a appelé à « la nécessité de tenir une séance de travail avec les municipalités de la région, autour des plans d’aménagement urbain ».

L’entrepreneur chargé de la réalisation du projet de logement social à la délégation de Bir Mchergua s’est engagé à achever les travaux à la fin de l’année, a-t-elle souligné, appelant « à parachever les mesures nécessaires relatives à l’annonce de la liste définitive des bénéficiaires », rapporte le gouvernorat de Zaghouan sur sa page officielle, Facebook.

Dans une déclaration médiatique, relayée par Jawhara, la ministre a indiqué que le dossier de logements sociaux est parmi les plus importants dossiers, le qualifiant de « projet défaillant, où il y a beaucoup de gaspillage d’argent public ».

Gnetnews