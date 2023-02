Tunisie : Il y a dix ans disparaissait Chokri Belaïd, l’heure est à la commémoration, la quête de la vérité se poursuit !

La Tunisie commémore ce lundi 06 février 2023, le 10ème anniversaire de la disparition du martyr Chokri Belaïd, abattu le 06 février 2013, au pied de son immeuble à El Menzah VI.

Son assassinat a plongé le pays dans un profond émoi, retenti à travers le monde entier, et a engendré une crise politique aiguë, faisant amorcer à la révolution tunisienne un virage dangereux.

Dix ans après, la vérité sur ce lâche assassinat n’est pas encore connue, le temps est néanmoins, aux évènements commémoratifs.

La Maison de la Culture Chokri Belaïd de Jbel Jloud, a accueilli hier, dimanche 05 février 2023, le colloque international éponyme pour les arts, sous le signe de « la Culture et l’art, nous font vivre ».

Plusieurs activités ont ponctué la première journée de cet évènement, ayant drainé un public important, indique le ministère des Affaires culturelles dans un communiqué.

Ce colloque se poursuit jusqu’au samedi 12 février, et sera marqué par l’organisation de graffitis, avec la participation de dessinateurs tunisiens, et de 13 pays étrangers. Sculpture, théâtre de rue, photographie et chorégraphie…sont également programmés, « donnant l’occasion aux jeunes de s’entrainer dans des ateliers, dédiés à ces différents modes d’expression culturelle ».

Ateliers et compétitions artistiques ponctueront ce colloque, qui sera clôturé à la Cité de Culture, par l’annonce et la récompense des gagnants, selon le même source.

Gnetnews