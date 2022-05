Tunisie : Imed Mémiche rencontre des membres du Congress américain

Le ministre de la défense nationale, Imed Mémiche, a rencontré hier mardi 24 Mai, au Mess des officiers de la Goulette, une délégation du Congrès américain.

Cette rencontre a eu lieu, en marge de l’ouverture de l’exercice maritime conjoint multilatéral, « Phoenix Express 2022 » qu’abrite la Tunisie du 22 Mai au 03 juin prochain, en collaboration avec l’AFRICOM (commandement américain pour l’Afrique), et le NAVAF, commandement des forces de la marine américaine pour l’Europe et l’Afrique.

Le ministre de la Défense avait ouvert, le jour même, cet exercice maritime, en présence du représentant de l’Etat de Californie, Mark Takano, la chargée d’affaires de l’ambassade américaine, et l’amiral, Robert Burke, commandant de la NAVAF, ainsi que des membres du congrès américain.

Le ministre de la Défense a indiqué que « la position géographique de la Tunisie, et le respect de ses engagements internationaux, lui font assumer le devoir de contribution à la préservation de la sécurité des espaces marins ».

La coopération internationale dans le domaine militaire est l’un des principaux axes, du projet du plan stratégique de l’institution militaire au cours de la prochaine décennie, a-t-il souligné.

Imed Mémiche a ajouté que la Tunisie aspirait à mettre en place un plan de coopération ambitieux, pour consolider davantage ses partenariats avec les pays avec lesquels, elle a en partage, les mêmes principes et défis.

Cet exercice conjoint constitue un cadre approprié pour échanger les expériences en matière opérationnelle, et en tirer bénéfice pour bâtir les capacités de l’armée, a-t-il déclaré.

L’amiral Robert Burke, commandant de la NAVAF, a pour sa part, indiqué, que « la Tunisie prouve son engagement et ses dispositions à un partenariat avec les Etats-Unis, dans le cadre d’une vision mutuelle pour la paix et la stabilité marine en Afrique du Nord, et en Mer Méditerranée », percevant dans l’exercice Phoenix Express 2022, « une autre occasion pour poursuivre la construction de notre partenariat ».

Gnetnews