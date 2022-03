Tunisie : Imed MÃ©miche se rend Ã  lâ€™Ã©cole des officiers de Bizerte

Tunisie : Imed Mémiche se rend à l’école des officiers de Bizerte

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, s’est rendu hier en visite d’inspection à l’école des officiers de l’armée de terre à Bizerte.

Imed Mémiche s’est enquis des conditions de travail des militaires affectés à cette école, ainsi que des élèves officiers qui y suivent leur formation.

Il a, par ailleurs, inspecté les différents espaces de cours et d’entrainement, et a pris connaissance des méthodologies de formation suivies à l’école, rapporte le ministère de la Défense nationale.

Le ministre a recommandé d’assurer les facteurs d’encadrement, et de préparer les élèves officiers moralement, ainsi qu’au niveau des connaissances et physique, ce qui leur permet d’acquérir des connaissances militaires nécessaires pour l’intégration en milieu militaire, et les prépare à s’acquitter, avec professionnalisme, de leurs missions futures.

