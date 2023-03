Tunisie : Imed Mémiche s’entretient avec Joey Hood sur la coopération militaire bilatérale

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, s’est entretenu hier, lundi 06 Mars, au siège du ministère, avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Joey Hood.

Le ministre de la Défense a passé en revue « les relations historiques entre la Tunisie et les Etats-Unis », saluant « le niveau de coopération entre les deux parties », et appelant à la développer davantage, dans le cadre de la confiance et du respect réciproque », rapporte un communiqué du ministère de la Défense.

L’ambassadeur américain a dit, pour sa part, sa détermination « à poursuivre l’action en vue de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux parties ».

Joey Hood s’est félicité « du niveau élevé de la coopération bilatérale militaire ». Il a mis en avant « l’importance du partenariat militaire ancien avec la Tunisie, et son rôle en matière d’instauration de la stabilité et de la sécurité dans la région ».

Gnetnews