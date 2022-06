Tunisie : Immobilisation et perturbations du transport public, le ministÃ¨re annonce un service minimum

Tunisie : Immobilisation et perturbations du transport public, le ministère annonce un service minimum

Le transport public, tous modes confondus, est immobilisé ce jeudi 16 juin, jour d’action syndicale dans le secteur public.

Le ministère du Transport avait annoncé dans la nuit d’hier, des perturbations sur le trafic du transport public, au niveau de l’ensemble de ses entreprises nationales et régionales, suite à la grève observée ce jeudi 16 Juin 2022, à l’appel de l’UGTT.

Le ministère dit avoir pris, en coordination avec les pouvoirs centraux et régionaux, toutes les dispositions nécessaires, pour assurer un service minimum.

Le même département ajoute qu’il fera part de toutes les nouveautés liées au transport public, via les services d’information des sociétés de transport, ou son bureau de presse.

La compagnie Tunisair avait annoncé l’annulation de tous ses vols programmés pour aujourd’hui, en les reprogrammant les trois jours suivants.

Le secteur public et ses 159 entreprises sont à l’arrêt, avec un fonctionnement à minima dans certains champs d’activités névralgiques, depuis hier à Zéro heure et pour 24 heures, à l’appel de la centrale syndicale, en signe de protestation contre le refus du gouvernement d’accéder à ses revendications sociales et salariales.

Gnetnews