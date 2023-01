Tunisie : Inauguration du Hub Design Den Den, lieu de convergence des créateurs de la mode, designers, artisans…

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a inauguré, ce vendredi 27 janvier 2023, le Hub Design Den Den (HDD), qui assurera la formation et l’accompagnement des artisans, designers, jeunes promoteurs, et étudiants, et contribuera à la diffusion de la culture de l’innovation et de la création.

Ce centre s’étale sur une superficie de plus de 1000 m², il a été équipé pour recevoir des créateurs de l’univers de la mode, les designers, les créateurs, et artisans dans de nombreuses spécialités, a déclaré, en substance, le ministre.

Le HDD fera figure d’un incubateur de projets et de création, promouvra la formation et le lancement de projets dans les domaines de l’artisanat, et encadrera les artisans en vue de les aider à conquérir les marchés extérieurs, a-t-il ajouté en substance.

Le ministre a annoncé que l’action est en cours pour que d’autres hubs analogues voient le jour à Nabeul et Mehdia, tout en entamant les études pour la création de nouveaux centres au Kef, Gabès et Monastir.

La création de ce nouveau hub s’inscrit, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de promotion de l’artisanat, à travers le projet, « la Tunisie créative », qui s’inscrit dans le cadre du programme, « la Tunisie, notre destination », lancé par l’office national de l’artisanat en collaboration avec l’organisation des Nations-Unies pour le développement industriel, avec un financement de l’Union européenne et l’agence italienne de coopération pour le développement.

Ont été présents à l’inauguration les ministres de l’Emploi et de la formation professionnelle, de l’économie et de la planification, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le gouverneur de la Manouba, le directeur général de l’office national de l’artisanat, l’ambassadeur de l’union européenne à Tunis, l’ambassadeur d’Italie, le coordinateur permanent des Nations-Unies, et le représentant de l’organisation des Nations-unies pour le développement industriel.

Gnetnews