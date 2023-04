Tunisie : Un musée retraçant l’histoire de la douane de la période pré à post-indépendance inauguré

Le musée de la douane créé au siège central de la direction générale de la douane a été inauguré hier soir, mercredi 19 avril.

Ce musée expose des documents historiques, et des prototypes et modèles d’équipements, d’uniformes, et de moyens de travail des différentes unités et structures douanières, remontant à de nombreuses périodes historiques depuis la période pré-indépendance, jusqu’à la période récente, indique la douane dans un communiqué.

Un repas de rupture du jeûne a été organisé, à cette occasion, sous l’égide de la ministre des Finances, en présence de cadres et agents de la douane en exercice et à la retraite.

Ce musée s’inscrit dans le cadre de la conservation de la mémoire du corps douanier, et de la préservation de l’histoire pour les générations futures.

Gnetnews