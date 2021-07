Tunisie : Incidence du virus dans les 24 gouvernorats, 1927 cas positifs et 35 dÃ©cÃ¨s dans le Grand-Tunis en un jour

Tunisie : Incidence du virus dans les 24 gouvernorats, 1927 cas positifs et 35 décès dans le Grand-Tunis en un jour

Le ministère de la Santé a rendu public ce week-end l’état épidémiologique dans les 24 gouvernorats de Tunisie, selon le taux d’incidence, pendant la période du 17 au 30 juin 2021.

Le taux d’incidence dépasse les 400 cas pour 100 mille habitants dans 12 gouvernorats : Siliana (861), la Manouba (801), Béjà (699), Tunis (636), Zaghouan (631), Kairouan (582), Tataouine (573), Sousse (566), Monastir (543), le Kef (538), Bizerte (434), et Nabeul (427).

Le taux d’incidence est inférieur à 400 cas pour 100 mille habitants dans les douze autres gouvernorats, mais reste élevé : Jendouba (388), Kasserine (345), Sidi Bouzid (327), Mehdia (323), Ariana (318), Médenine (260), Tozeur (211), Sfax (179), Kébili (161), Ben Arous (154), Gabès (113), et Gafsa (73).

A noter que le taux d’alerte très élevé est fixé à 100 cas pour 100 mille habitants, le taux d’alerte élevé entre 50 et 100 cas pour 100 mille habitants, et le taux d’alerte moyen se situe entre 10 et 50 cas, pour 100 mille habitants.

La situation continue à être difficile en termes de nouveaux cas de contamination et de décès, à travers le pays. Le Grand-Tunis a enregistré à la date du 03 juillet, 1927 cas positifs, et 35 décès. Le taux de positivité est de 25,3 % à Tunis, 33,1 % à Ben Arous, 37,1 % à l’Ariana, et 41,4 % à la Manouba.

A la même date, Nabeul, où le taux de positivité est de 35,2 %, a déploré 11 décès, Béjà, 48 % d’analyses positives et 10 décès, Jendouba, 37,1 % d’analyses positives et 10 décès, Sousse : 43,3 % et 10 décès, etc.

