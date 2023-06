Tunisie/ IntempÃ©ries : Circulation coupÃ©e, l’eau s’infiltre dans des habitations et locaux, et oued en crue Ã  Jendouba

Tunisie/ Intempéries : Circulation coupée, l’eau s’infiltre dans des habitations et locaux, et oued en crue à Jendouba

Des pluies torrentielles se sont abattues sur de nombreuses délégations du gouvernorat de Jendouba, provoquant accumulation de l’eau et inondations, un oued en crue, ainsi que l’infiltration de l’eau dans plusieurs habitations et locaux de commerce.

Suite à ces fortes précipitations qui se sont déversées sur les délégations de Ghar Dimaou et Oued Mliz depuis 3 heures du matin, les équipes de la protection civile de Ghar Dimaou sont intervenues pour effectuer les constats nécessaires et procéder au pompage de l’eau dans nombre de logements et locaux, ayant connu l’infiltration d’importantes quantités d’eaux, les interventions se poursuivent encore, indique la direction régionale de la protection civile à Jendouba.

La même source fait état de l’interruption du trafic entre Dkhailiya et Oued Mliz, suite à la crue d’Oued Raghay, les usagers ont la possibilité d’emprunter la route 6 et la route C 59.

Les grandes pluies ont provoqué une accumulation des eaux devant le lycée secondaire « Excellence », ce qui a posé des difficultés aux candidats du baccalauréat, d’accéder à l’établissement. Les équipes municipales et de la protection civile sont intervenus en pompant l’eau qui s’est accumulée, en facilitant le passage des candidats, et des cadres du lycée, en présence du délégué de la région et des autorités sécuritaires, indique la même source.

Suite à ces précipitations intenses, la protection civile appelle les usagers de la route à faire montre de prudence, à éviter l’excès de vitesse, et à ne pas s’aventurer, en les invitant à joindre les services concernés, en cas de problèmes :

*Protection civile : 198

*Garde nationale : 193

*Police nationale : 197.

Le gouvernorat de Jendouba a enregistré les plus fortes précipitations, au cours des dernières 24 heures, avec 61 millimètres à Fernena, 39 mm à Jendouba Station, 45 mm à Ghar Dimaou, 37 à Oued Mliz, 34 au barrage Barbara…

