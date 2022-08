Tunisie : IntempÃ©ries et orages en fin de semaine, dernier week-end de l’Ã©tÃ©

Tunisie : Intempéries et orages en fin de semaine, dernier week-end de l’été

Un temps variable et pluvieux marquera le prochain week-end, date de la tenue en Tunisie de la conférence afro-nippone Ticad 08.

Dans un bulletin météo spécial, retransmis à partir de la Cité de la Culture, l’ingénieur météo, Mehrez Ghannouchi, a évoqué un temps stationnaire à la capitale Tunis, et des intempéries à l’intérieur du pays, ce dernier week-end d’août.

Des perturbations et des pluies orageuses sont attendues les samedi et dimanche dans plusieurs gouvernorats du Nord-Ouest et du Centre-Ouest, demandant suivi et vigilance. Sont concernés Béjà, Jendouba, Siliana, le Kef, Kasserine et Sidi Bouzid. Ces perturbations toucheront, progressivement le Sud-est.

Le passage de ces intempéries sera rapide ; le début de semaine sera marqué par une hausse graduelle des températures.

Les maximales seront dans les normales saisonnières soit, 30 à 35° à Tunis, et 37 à 40° à l’intérieur du pays avec l’apparition des coups de sirocco.

Le lundi 29 aout marque la fin de l’été, et le mardi 30 août le début de l’automne, selon le calendrier agraire. La saison d’Aoussou, cette période marquée par ses fortes chaleurs, arrivera à son terme le 02 septembre.

Gnetnews