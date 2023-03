Tunisie : Interdiction des sacs en plastique dans les boulangeries à partir du mois du Ramadan

Une convention a été signée, ce vendredi, entre le ministère de l’Environnement, la chambre nationale des boulangers et le groupement professionnel des boulangeries modernes portant sur l’interdiction de l’utilisation des sacs en plastique dans l’ensemble des boulangeries, à partir du mois du Ramadan, rapporte Jawhara.

Cette interdiction s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la stratégie de transition écologique à l’horizon de 2050, fondée sur la réalisation du bien-être matériel et immatériel des générations présentes et futures, dans le droit fil d’un modèle de développement équitable et inclusif, a déclaré la ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, citée par la même source.

Ce faisant, une amende variant entre 100 dt et 50 mille dinars sera infligée aux locaux contrevenants, a indiqué la directrice de la qualité de la vie au ministère de l’environnement..