Tunisie Internet lance la signature Ã©lectronique Ã  distance

Tunisie Internet lance la signature électronique à distance

Tunisie Internet a lancé récemment une nouvelle application permettant la signature électronique des documents administratifs, qui seront adoptés officiellement par l’administration.

Dans un communiqué dont une copie est parvenue e à Gnetnews, l’ATI annonce ce mercredi 18 novembre que plusieurs entreprises optent d’ores et déjà pour la signature électronique à distance, « pour gagner du temps et être en phase avec les changements numériques, et ce via le site My documents, garantissant sécurité et transparence ».

Le document à signer devra être introduit sur le site : https://mydocuments.tn.

La prestation de la signature électronique est « gratuite, facile et est rendue en quelques minutes ».

Tunisie Internet se définit comme étant « le principal soutien des solutions technologiques destinées à l’administration tunisienne ».

Gnetnews