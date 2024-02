L’UTAP envisage des projets pilotes pour la commercialisation des produits agricoles

Le président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Noureddine Ben Ayed, a reçu hier, mercredi 07 février, le coordinateur du projet italien, MAMI, Enrico Azzoni.

Ce projet repose sur le développement des aptitudes des associations et organisations agricoles, en matière de lancement et de gestion des marchés des exploitants agricoles.

La rencontre a porté sur les perspectives de coopération entre les parties tunisienne et italienne, en vue de mettre en place un plan d’action conjoint pour le lancement de projets pilotes de marchés permanents destinés à la commercialisation des produits agricoles et de pêche du producteur au consommateur.

Ce concept devra se faire selon des règles modernes et développées, reposant sur la classification, l’empaquetage, et la disponibilité continue de la marchandise, moyennant des prix raisonnables et une qualité supérieure. Chose permettant de limiter l’intervention des intermédiaires et des spéculateurs qui dominent les circuits de distribution.

