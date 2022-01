Tunisie : Jarandi conduit la dÃ©lÃ©gation tunisienne Ã  la rÃ©union de concertation arabe au KoweÃ¯t

Tunisie : Jarandi conduit la délégation tunisienne à la réunion de concertation arabe au Koweït

Sur instruction du président de la république, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, conduit la délégation tunisienne participant aux travaux de la réunion de concertation des ministres des Affaires étrangères arabes, qui aura lieu le 30 janvier 2022 au Koweït.

Cette réunion sera consacrée à la discussion des évolutions de la situation dans la région arabe, l’échange des points de vue au sujet de plusieurs affaires et questions posées, outre l’unification des positions envers les différents défis auxquels font face les pays arabes.

Le ministre mènera, en marge de cette réunion, des rencontres avec ses homologues arabes, et des responsables koweïtiens, en vue d’examiner la consolidation des relations bilatérales, et la diversification de ses domaines, notamment dans les secteurs économique et social, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, ce soir, du vendredi 28 janvier, dans un communiqué.

Gnetnews