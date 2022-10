Tunisie : Jarandi en appelle à l’aide de la Norvège pour l’insertion de la jeunesse et la lutte contre la migration clandestine

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a reçu hier, mercredi 19 Octobre 2022, le secrétaire d’Etat des affaires étrangères de la Norvège, Erling Rimestad, qui effectue une visite en Tunisie les 18 et 19 octobre courant.

Jarandi a informé le hôte norvégien des principaux aspects du programme rectificatif engagé par notre pays, qui avance, avec constance, vers l’instauration d’institutions démocratiques effectives, après les prochaines élections législatives, dans le cadre du respect de la démocratie, des droits de l’homme et des fondements de l’Etat de droit.

Erling Rimestad a dit l’intérêt de son pays de développer la coopération avec la Tunisie et d’accélérer la cadence des échéances bilatérales pendant la période de l’après-Covid-19, évoquant l’examen de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l’énergie renouvelable, de l’économie numérique et de la formation professionnelle.



Le responsable norvégien a salué les efforts menés par la Tunisie pour la redynamisation du secteur du tourisme, la sécurisation des zones touristique dans différentes régions, affirmant que les autorités de son pays vont encourager les Norvégiens à se diriger vers la destination tunisienne, en l’inscrivant dans les conseils voyage.

La rencontre a porté sur le sujet de l’émigration clandestine, le ministre a appelé à opter pour une approche globale ne se limitant pas à traiter ce phénomène, selon une approche sécuritaire.

Jarandi a appelé la Norvège, du fait de son expérience en matière de dialogue social et d’insertion sur le marché du travail, à œuvrer à instaurer des programmes de coopération bilatérale visant à développer les capacités et initiatives individuelles, en vue d’ouvrir de plus larges perspectives devant les jeunes, ce qui renforce leur intégration dans le tissu économique et contribue à traiter la question de la migration clandestine.

Les deux parties ont, par ailleurs, échangé les points de vue sur les affaires d’intérêt commun, notamment, la situation en Libye, au Sahel africain et au Moyen-Orient, outre les défis que connait le monde à l’heure actuelle, notamment les questions alimentaire et sécuritaire.

Gnetnews