Tunisie : Jarandi mÃ¨ne des entretiens avec ses homologues africains Ã  Malabo et sollicite leur soutien

Tunisie : Jarandi mène des entretiens avec ses homologues africains à Malabo et sollicite leur soutien

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, s’est entretenu hier, jeudi 26 Mai, en marge de sa participation au sommet extraordinaire de l’Union africaine, qui se tient les 27 et 28 Mai à Malabo (Guinée équatoriale), avec son homologue malien, Abdallah Dioub.

La rencontre était une occasion « pour évoquer les relations bilatérales entre les deux pays, et échanger les points de vue sur la situation au Mali, et les étapes de transition politique dans ce pays ».

Les deux ministres ont affirmé que « les défis sécuritaires dans la région du Sahel et du Sahara, et l’implantation du terrorisme dans ses contrées requièrent la conjugaison des efforts, et la consolidation de la coordination entre les pays de la région et l’Afrique du Nord, pour faire face à ces défis et en contenir les retombées ».

Il a été, aussi question, « de mettre en place un plan judicieux pour échanger les informations, et intercepter les mutations de ce fléau, en vue de le combattre en coopération avec les différentes parties, y compris les organisations onusiennes concernées par la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé. »

Unifier les efforts autour des priorités

Le ministre avait, auparavant, mené des entretiens avec ses homologues kényan, ivoirien, Gabonais, et Guinéen, autour des relations bilatérales, les moyens de les développer, ainsi que les affaires continentales, et internationales d’intérêt commun.

Le ministre a affirmé que les défis posés sur le double-plan régional et international requièrent l’unification des efforts autour des priorités, en prime le développement, la consolidation des échanges commerciaux et bilatéraux, l’échange des expériences, et la prévention des conflits en Afrique, afin que ces pays se consacrent aux questions urgentes en termes de développement.

Le ministre a encore, indiqué, que la Tunisie compte sur l’appui des pays africains dans sa candidature à abriter le siège de l’agence africaine des médicaments, pour son expérience pionnière en matière de fabrication des médicaments, et pour avoir été choisi parmi six pays africains pour fabriquer le vaccin, ARN Messager.

Il a souhaité que la mise en place de cette agence contribue à renforcer la sécurité sanitaire et l’autosuffisance médicamenteuse pour le continent africain.

