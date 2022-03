Tunisie : Jarandi rencontre les représentants du Koweït et de la Libye à la conférence d’Islamabad

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, s’est entretenu avec son homologue et ministre d’Etat pour les affaires du Conseil des ministres koweitien, Cheikh Ahmed Nasser Mohamed Sobah, en marge des travaux de la 48ème session du conseil ministériel de l’Organisation de la coopération islamique, tenue les 22 et 23 Mars à Islamabad, sous le signe de « la construction des partenariats pour l’unité, la justice et le développement ».

Les deux hommes ont échangé autour des points inscrits à l’ordre du jour, et les différentes affaires internationales, affirmant la nécessité de se concerter à leur sujet.

Ils ont, également, passé en revue les prochaines échéances bilatérales, saluant le niveau de leurs relations et leur détermination à concrétiser ce qu’ils ont convenu en termes de consolidation de la coopération dans tous les domaines.

Othman Jarandi a, par ailleurs, rencontré le Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères libyen, Mohamed Issa.

Les discussions ont tourné autour des relations bilatérales, les moyens de les renforcer, et l’évolution de la situation politique en Libye.

Le ministre a réitéré la position de la Tunisie appuyant la stabilité et la sécurité en Libye, et en faveur d’une nouvelle Libye réconciliée, et agissante en matière de consécration de la sécurité et de la paix dans la région et dans le monde.

