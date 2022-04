Tunisie : Jarandi rÃ©unit les diplomates africains, et leur propose l’expertise tunisienne

Tunisie : Jarandi réunit les diplomates africains, et leur propose l’expertise tunisienne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a présidé hier, mercredi 06 avril 2022, la réunion des chefs des missions diplomatiques africaines, accréditées en Tunisie, en présence de nombre de cadres du ministère.

Le ministre a affirmé, en prélude, la place de l’appartenance africaine dans la politique étrangère tunisienne, et l’importance accordée par notre pays au développement des relations avec ses pairs africains, au plus haut niveau.

La réunion s’inscrit dans le cadre de « la consolidation de le tradition de concertation et de coordination entre la Tunisie et les pays africains sur différentes questions d’intérêt commun, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, face aux actuels défis internationaux et régionaux, qui requièrent plus de conjugaison des efforts et de coordination des positions », souligne un communiqué du département du Nord-Hilton.

Othman Jarandi a réitéré « les dispositions du pays à mettre son expertise dans les domaines de la santé, de l’industrie pharmaceutique, de la technologie de la communication, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique à la disposition des pays africains, et sa volonté de renforcer la coopération tripartite, en vue de consolider le développement en Afrique subsaharienne ».

Le ministre a par ailleurs, assuré aux diplomates africains que les préparatifs allaient bon train pour assurer les meilleures conditions à la réussite, de la conférence internationale de Tokyo de développement en Afrique, Ticad 8, et du 18ème sommet de la Francophonie.

La vice- doyenne du corps diplomatique africain, Diakite Fatoumata N’DIAYE, a évoqué au nom du groupe africain plusieurs problèmes, notamment s’agissant de la situation de certains membres de la communauté africaine en Tunisie, et les difficultés auxquelles font face des étudiants africains, appelant à une action conjointe pour parvenir aux solutions idoines.

Dans sa réponse, le ministre a affirmé la nécessité d’un contact continu avec le ministère et ses structures spécialisées, en vue de répondre aux préoccupations des Africains, et régler leurs problèmes urgents, en coordination avec les organismes compétents.

Il a dit la détermination du ministère à présenter toutes les facilitations nécessaires aux missions diplomatiques africaines accréditées en Tunisie, pour accomplir leurs missions, comme il se doit.

