Tunisie : Jarandi s’entretient avec l’ambassadeur mauritanien autour des prochaines Ã©chÃ©ances bilatÃ©rales

Tunisie : Jarandi s’entretient avec l’ambassadeur mauritanien autour des prochaines échéances bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a reçu hier, mardi 27 décembre, l’ambassadeur de Mauritanie en Tunisie, Damman Ould Hammer.

Othman Jarandi a affirmé « les liens anciens entre la Tunisie et la Mauritanie, lesquels reposent sur des dénominateurs communs », appelant à « poursuivre la consécration de la tradition de concertation et de coordination, au sujet des dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun ».

La rencontre a permis de passer en revue des dossiers de coopération bilatérale dans différents domaines.

Le ministre a prôné « une consolidation des relations bilatérales, selon des approches conjointes et des visions nouvelles », appelant à « la nécessité d’une coordination entre les deux parties en vue de bien préparer les prochaines échéances bilatérales, en prime la 19ème édition de la haute commission mixte ».

Le diplomate mauritanien a, pour sa part, salué « la solidité des relations de coopération ancienne entre les deux pays ».

Il a affirmé le souhait de la Mauritanie de les développer et d’en élargir le champs, a fortiori que les deux pays recèlent d’importantes potentialités.

Gnetnews