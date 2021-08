Tunisie : JournÃ©e de vaccination massive le dimanche 15 aoÃ»t pour les 18 â€“ 39 ans

Tunisie : Journée de vaccination massive le dimanche 15 août pour les 18 – 39 ans

Une journée portes-ouvertes de vaccination aura lieu le dimanche 15 août 2021, dans différents gouvernorats de la république.

Cette journée sera consacrée aux personnes âgées de 18 à 39 ans, (nées entre le 09 août 1981 et le 10 août 2003), inscrites sur la plateforme Evax, y compris les élèves, ainsi que les étudiants inscrits sur la plateforme d’inscription mise en place par le ministère de l’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique, indique ce mardi un communiqué de la présidence.

Le ministère de la Santé enverra des SMS aux personnes concernées.

Les centres de vaccination et les horaires seront annoncés ultérieurement.

La journée du 15 août est la deuxième du genre, après celle du dimanche 08 août, au cours de laquelle, plus de 500 mille personnes âgées de 40 ans et plus ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19.

Les autorités comptent multiplier ces journées de vaccination massive pour améliorer l’immunité collective contre le virus qui serait actuellement de 50 %, et qui atteindrait en octobre prochain 80 %, si la vaccination avance à un rythme soutenu.

Gnetnews