Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed appelle Ã  la rÃ©vision du dÃ©cret-loi relatif aux Ã©lections

Tunisie : Kaïs Saïed appelle à la révision du décret-loi relatif aux élections

Le président de la république, Kaïs Saïed, a évoqué ce week-end « la manipulation des parrainages liés à l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple » prévue le 17 décembre prochain.

Lors d’une rencontre avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, Saïed a appelé « à appliquer la loi à tous sur un pied d’égalité, à mettre un terme au phénomène de l’argent sale, et à amender le décret-loi portant amendement du code électoral ».

Il a, par ailleurs, déploré que « des membres des conseils locaux n’aient pas accompli le rôle qui leur est dévolu, transformant les parrainages en marché où les consciences s’achètent et se vendent. »

« Si la législation actuelle n’a pas réalisé ses objectifs, le devoir national sacré requiert son amendement pour en finir avec ce problème scandaleux, a fortiori que ceux qui ont été arrêtés et traduits devant la justice, leur but était de semer le trouble et le chaos parmi les citoyens, de peur de la volonté populaire réelle, qui émanera le 17 décembre prochain des urnes », a-t-il affirmé en substance.

Pour rappel, le décret-loi n’o 55 amendant et complétant la loi sur les élections et les référendums, paru le 15 septembre dernier, prévoit 400 parrainages portant une signature légalisée, comme condition pour se porter candidat aux législatives de la fin de l’année.

Gnetnews