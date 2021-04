Tunisie : Kaïs Saïed échange les vœux du Ramadan avec les présidents algérien, libyen et égyptien

Le président Kaïs Saïed a eu, hier lundi 12 avril, une communication téléphonique avec son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, où ils ont échangé les vœux à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan.

Une autre communication téléphonique a eu lieu, hier soir, entre le président tunisien et le président du conseil libyen, Mohamed Menfi, où ils se sont congratulés de l’arrivée du mois saint, souhaitant « stabilité et progrès pour leur peuple respectif et la nation musulmane ».

Le chef de l’Etat avait eu auparavant un entretien téléphonique avec son homologue égyptien, Abdelfattah el-Sissi.

Outre les vœux du Ramadan, Saïed a réitéré ses remerciements à al-Sissi pour l’hospitalité dont il a fait l’objet lors de sa « visite historique en Egypte« .

Gnetnews