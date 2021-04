Tunisie : Kaïs Saïed arrive à Tunis, après une visite de trois jours en Egypte

Le président de la république, Kaïs Saïed, est arrivé dans la nuit de dimanche à Tunis, après une visite officielle de trois jours en Egypte, du 09 au 11 avril 2021.

Le chef de l’Etat a été accueilli à l’aéroport Tunis-Carthage, par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallègue, la maire de Tunis, Souad Abderrahim et des membres du cabinet présidentiel.

Kaïs Saïed sa salué le drapeau au son de l’hymne national, et a passé en revue un détachement des trois armées qui lui rendaient les honneurs.

Le président égyptien, Abdelfattah el-Sissi, lui a fait ses adieux, auparavant, à l’aéroport du Caire.

Le chef de l’Etat a eu au Caire, des entretiens avec son homologue égyptien Abdelffah al-Sissi, notamment sur la consolidation et la diversification de la coopération bilatérale.

Lors d’une conférence de presse conjointe, les deux dirigeants ont appelé à accélérer la tenue des échéances bilatérales, en prime la haute commission mixte et la commission de concertation politique, et à renforcer la coopération au niveau commercial et de l’investissement. Ils ont, par ailleurs, proclamé l’année 2021 – 2022, comme une année de la culture tuniso-égyptienne.

Les deux présidents ont affirmé la convergence des points de vue, au sujet des affaires régionales et internationales d’intérêt commun, notamment le dossier libyen, la cause palestinienne et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

Kaïs Saïed a rencontré au Caire le président du parlement arabe, Adel Ben Abderrahman al-Assoumi, le Premier ministre égyptien, Mustapha Madbouli, ainsi que Cheikh al-Azhar, Ahmed Taïeb.

Il s’est par ailleurs recueilli aux mausolées de Jamal Abdennacer, de Anouar al-Sadate, et du Soldat inconnu où il a déposé une gerbe de fleurs, et récité la fétiha à leur mémoire.

Kaïs Saïed s’est également rendu à des sites historiques égyptiens, et a rencontré les membres de la colonie tunisienne en Egypte.

