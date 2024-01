Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed envoie un message Ã  son homologue chinois, Xi Jinping

Tunisie : Kaïs Saïed envoie un message à son homologue chinois, Xi Jinping

La Tunisie célèbre le soixantenaire de l’instauration des relations diplomatiques avec la république populaire de Chine, correspondant au mercredi 10 janvier 2024.

Le président de la république, Kaïs Saïed, a adressé, à cette occasion, un message de félicitations à son homologue chinois, Xi Jinping, où il lui a exprimé, particulièrement, sa fierté de la célébration de cet anniversaire historique, et son soulagement du niveau des relations privilégiées entre les deux pays. Des relations qui se sont raffermies au cours des toutes dernières années, non seulement au niveau bilatéral, mais aussi dans les cadres régionaux et internationaux. Chose mue par la forte conscience de la Tunisie et de la Chine de l’importance de développer et de diversifier ces liens, rapporte, en substance, un communiqué de la présidence.

Le ministre affaires étrangères chinois, Wang Yi, effectuera les les 14, 15 et 16 janvier 2024, une visite en Tunisie, pour célébrer, notamment, les six décennies des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Empire du milieu.

