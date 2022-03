Tunisie : Kaïs Saïed inspecte les travaux à Ben Daha, l’eau sera rétablie 20h avant les délais impartis

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu hier soir, mercredi 23 Mars 2022, au Croisement de Ben Daha dans la banlieue de Tunis, ou il s’est enquis de l’état d’avancement des travaux en cours dans la région.

Le chef de l’Etat a inspecté le déroulement de cette opération, et l’engagement à s’en tenir aux délais impartis pour l’achèvement des travaux.

Saïed a affirmé, dans une vidéo, que la décision de coupure d’eau a été imposée par l’intérêt suprême, assurant que les citoyens étaient compréhensifs et des camions citernes et de l’eau minérale ont été mis à disposition, notamment dans le gouvernorat de Ben Arous, où de nombreuses délégations sont privées d’eau pendant une semaine.

Le PDG de la SONEDE a affirmé que les travaux en sont à un important état d’avancement, et qu’ils s’achèveront 20 heures avant les délais impartis, signalant que tous les moyens ont été doublés pour pouvoir les écourter.

« L’on peut raccourcir les délais, et faire des miracles, si la volonté existe sans calculs politiques », a rétorqué Saïed.

Le président de la république a fait par la suite le déplacement dans le gouvernorat de Ben Arous, où il s’est enquis du stock stratégique d’eau minérale mis en place à l’intention des familles à faible et moyen revenu.

Le gouvernorat de Ben Arous, ainsi que certaines délégations des gouvernorats de Tunis, Zaghouan et Nabeul sont confrontés depuis lundi dernier à une coupure et des perturbations d’eau décidées pour mener des travaux de raccordement du réseau ferroviaire rapide (RFR), et entamer les travaux de réalisation de l’échangeur au niveau du croisement Ben Daha, comme l’avait annoncé auparavant la SONEDE.

Gnetnews