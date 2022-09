Tunisie : Kaïs Saïed s’entretient avec le ministre de l’Intérieur algérien, émissaire spécial de Abdelmajid Tebboune

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier soir, jeudi 15 septembre 2022 à Carthage, le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire d’Algérie, et émissaire du président algérien, Brahim Merad, qui lui a transmis une invitation écrite de la part de Abdelmajid Tebboune, pour participer à la session ordinaire du Sommet de la ligue arabe, prévu les 1er et 02 novembre 2022 à Alger.

Le chef de l’Etat s’est félicité de cette invitation et a affirmé sa détermination à y répondre positivement, se disant « convaincu de la capacité de l’Algérie à assurer les meilleures conditions pour faire réussir ce sommet à tous les niveaux ».

Le sommet d’Alger saura aussi « mettre en place un nouveau cadre permettant d’instaurer des méthodes et conceptions, concrétisant les aspirations des peuples de la région, unissant les rangs arabes, et consolidant les mécanismes de l’action arabe conjointe, face aux mutations effrénées survenues dans le monde », rapporte un communiqué de la présidence.

Le ministre algérien a affirmé, à son tour, que son pays est confiant dans « la contribution efficiente de la Tunisie, à réaliser les objectifs escomptés de ce sommet, en matière de consécration de la tradition de coordination et de concertation, au sujet des points et sujets qui seront discutés en vue de faire réussir cet événement arabe, et tracer un meilleur avenir aux peuples de la région ».

La rencontre a, par ailleurs, porté sur les relations privilégiées entre la Tunisie et l’Algérie dans les différents domaines, affirmant la détermination des deux directions à les développer et les approfondir davantage, au service de l’intérêt des deux peuples.

Gnetnews