Tunisie : Kaïs Saïed l’emporterait dès le premier tour à la présidentielle, Raz de marée électoral du PDL aux législatives (Sondage)

Un deuxième quinquennat de Kaïs Saïed semble être en perspective, une année et demie ou presque après son premier et actuel mandat. Le président en exercice remporterait la présidentielle dès le premier tour, en étant crédité de 53,3 % des intentions de vote, révèle le baromètre politique du mois de Mars.

Ce sondage Sigma Conseil/ Le Maghreb, paru dans l’édition de ce jeudi 11 Mars du journal arabophone, place le député et écrivain, Safi Saïd, à la deuxième place avec 13,1 %, suivi par le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, la présidente du PDL, Abir Moussi, et l’ancien président Moncef Marzouki, qui recueillent respectivement, 8.4 %, 7.1 % et 2.6 % des intentions de vote à la prochaine présidentielle.

La proportion des indécis à l’élection présidentielle demeure importante avec 41.4 %.

S’agissant des législatives, à en croire les résultats de ce sondage, le parti destourien libre (PDL) ferait un raz de marée électoral à l’Assemblée, en étant crédité de 43,6 % des suffrages des Tunisiens.

Il est suivi de loin par Ennahdha (18.4 %), Qalb Tounes (7,8 %), Courant démocrate (4,8 %) et la coalition de la dignité (4,3 %).

Les indécis demeurent majoritaires, avec un taux de 57 % des électeurs potentiels, qui ne ne dévoilent pas leur intention, sur quel bulletin comptent-ils glisser dans l’urne pour renouveler le parlement.

Gnetnews