Tunisie : Kaïs Saïed maintient son avance à la présidentielle, le PDL creuse l’écart avec Ennahdha aux législatives (Sondage)

Le président en exercice, Kaïs Saïed, vient en première position, avec 39,2 % en termes d’intentions de vote à l’élection présidentielle, selon les résultats d’un sondage Sigma Conseil/ Le Maghreb, paru dans l’édition de ce mardi 06 juillet, du journal arabophone.

Il est talonné par Abir Moussi, Nabil Karoui et Safi Saïed crédités respectivement de 15,2 %, 13,6 % et 9,1 %.

Le dirigeant d’Ennahdha et ex-ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, occupe la cinquième position, avec 3,3 % des intentions de vote.

La proportion des indécis est importante à la présidentielle, avec 41 % d’électeurs potentiels qui ne portent pas leur choix sur un candidat déterminé.

Les indécis sont davantage plus importants aux législatives, avec 61,3 % d’électeurs qui ne dévoilent pas leur préférence, en prévision d’un scrutin pour le renouvellement du parlement.

Aux législatives, le parti destourien libre (PDL) vient en tête et creuse l’écart avec Ennahdha, en étant crédité de 38,6 %, contre 18,7 % pour le mouvement islamiste. Qalb Tounes, le Courant démocrate, et la coalition de la dignité sont crédités respectivement de 11,5 %, 5,7 % et 5.3 % des intentions de vote.

