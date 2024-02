Tunisie : Kaïs Saïed offre un cadeau à la présidence du gouvernement

La présidence du gouvernement annonce avoir reçu un présent des mains du chef de l’Etat, lors de sa toute dernière visite à son siège à la Kasbah.

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a reçu le mercredi 07 février 2024, en cadeau du président de la république, Kaïs Saïed, « la loi de l’ordre de service du grand ministère », datant du 27 février 1860, avant la promulgation de la première constitution tunisienne le 26 avril 1861, et ce lors de sa récente visite au siège de la présidence gouvernement, et du secrétariat général du gouvernement.

« La loi de l’ordre de service du grand ministère » constitue un tournant décisif en matière de restructuration de l’Etat tunisien, et d’organisation de ses rouages, sur des fondements rationnels globaux, ayant permis d’améliorer la gestion de la chose publique, et la consécration de la souveraineté tunisienne, face aux convoitises et tiraillements étrangers, rapporte la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Cette loi reflétait la volonté de l’Etat de centraliser les décisions politique et administrative.

Gnetnews