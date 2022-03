Tunisie : Kaïs Saïed préconise la gratuité d’Internet entre mercredi et dimanche

Le président Kaïs Saïed s’est entretenu hier soir, mardi 08 Mars à Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden.

La réunion a porté sur la situation générale dans le pays, notamment les circuits de distribution et la spéculation des produits de base, particulièrement, ceux subventionnés.

« Ce fléau qui s’est répandu à travers tous les coins du pays ne reflète pas la cupidité et le gain illicite, mais ce sont des réseaux organisés dont le but est d’affamer les citoyens, et d’attenter à la paix civile pour des fins politiques qui ne sont un secret pour personne », a fustigé le chef de l’Etat.

La rencontre a, également, porté sur la consultation nationale. Il a été question des moyens de permettre la gratuité du réseau Internet, à partir de ce mercredi jusqu’à dimanche, afin de donner la possibilité aux citoyens de participer à ladite consultation, et contribuer ainsi à déterminer les fondements de l’avenir qu’ils souhaitent.

