Tunisie : Lors de la passation des pouvoirs, Saïed met en garde les « lobbies et cartels », et s’engage « à assainir l’administration »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a fait valoir hier, mercredi 02 août, « la continuité de l’Etat, et des institutions », signalant que « les priorités en Tunisie sont, essentiellement, économiques et sociales, que de grands défis restent à relever, et que le chemin à parcourir est encore long ».

Présidant la cérémonie de passation des pouvoirs, à la Kasbah, en présence de la cheffe du gouvernement sortante, Najla Bouden, et de son successeur, Ahmed Hachani, Saïed a indiqué que « la fonction exécutive est assurée par un président de la république, aidé par un gouvernement, dirigé par un chef du gouvernement ».

Il a appelé, dans une allocution vidéo, à ce qu’il y ait « harmonie et complémentarité » entre les deux organes de l’exécutif et entre l’ensemble des institutions de l’Etat, comme le prévoit la constitution.

La guerre aux lobbies et aux cartels

Saïed s’est, par ailleurs, engagé à poursuivre l’assainissement du pays, des corrompus et corrupteurs qui se croient au-dessus de tout questionnement ou jugement.

Il a, également, souligné que les défis sont nombreux et consistent à lutter, bien entendu contre le terrorisme, et contre un autre type de terrorisme, celui des cartels qui cherchent, derrière le rideau, à affamer le peuple et à menacer la paix civile ».

Saïed a averti « les lobbies qui cherchent à attiser la situation sociale », et a promis « de les poursuivre, dans le cadre de procès équitables, afin qu’ils paient cher le prix de leurs actes », appelant à la nécessité de ne pas les laisser sévir dans le pays, comme si de rien n’était.

Il a, par ailleurs, affirmé que « l’Etat ne renoncera à son rôle social. » « Le devoir de l’Etat ne consiste pas à maintenir l’ordre uniquement, mais aussi à accomplir son rôle social ».

Il a appelé celui qui assume une responsabilité au sein de l’administration, « à la remplir avec sincérité et loyauté, et non d’entraver l’action de l’administration ». « Il faudrait assainir l’administration, après les nominations effectuées la dernière décennies et la propagation de faux diplômes », a-t-il réclamé.

Election à l’automne de la deuxième chambre

Sur un autre plan, Saïed a annoncé que l’élection de l’Assemblée nationale des régions et districts aura lieu à l’automne, c’est-à-dire en octobre ou en novembre 2023.

« La deuxième chambre parlementaire, dont de nombreux n’ont pas compris la finalité, vise à impliquer les marginalisés dans la prise de décision, et non de rester en dehors du cercle de décision, comme c’était le cas depuis l’époque des beys », a-t-il expliqué.

Le pays a besoin d’une approche globale en termes de développement, et non une approche sectorielle et régionale, a-t-il souligné. « La Tunisie a besoin de travail qui est l’unique voie de l’essor et de la création des richesses », a-t-il dit.

Le chef de l’Etat a remercié chaleureusement Najla Bouden, pour s’être acquittée de sa mission avec abnégation, formulant ses vœux de réussite pour son successeur, Ahmed Hachani ; un ancien cadre de la BCT et juriste à la retraite, nommé mardi dans la nuit en tant que chef du gouvernement, le 11ème depuis la révolution, et le 4ème du quinquennat de Kaïs Saïed.

Gnetnews