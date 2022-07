Tunisie : Kaïs Saïed promet une nouvelle loi électorale à l’issue du référendum

Le président Kaïs Saïed a annoncé dans la nuit de lundi à mardi, lors de son déplacement à l’avenue Habib Bourguiba, la mise en place d’une nouvelle loi électorale, à même de changer l’ancienne formule des élections.

Il a prôné, dans la foulée de la fermeture des bureaux de vote, « une nouvelle loi électorale afin que les élections ne soient pas illusoires, pour la seule raison des élections ».

Saïed a considéré qu’ »après la révolution, l’on est passé du régime du parti unique au régime du lobby unique », s’adressant en ces termes à ses détracteurs, sans les nommer, « ceux-ci devraient comprendre que le peuple tunisien est entré dans une nouvelle étape de l’histoire, et ne retournera jamais en arrière ».

Il a évoqué un pas de géant franchi vers une nouvelle époque, afin que les législations et les réalisations soient au niveau de ce que les Tunisiens ont réclamé.

Au sujet de la deuxième chambre (Assemblée des régions) créée, en vertu du projet de la nouvelle constitution, il a indiqué que son objectif vise « à permettre aux régions qu’ils ont fait sortir de l’histoire, et allaient faire sortir de la carte, d’être décisionnaires ».

Kaïs Saïed a, par ailleurs, affirmé, au milieu d’une foule de sympathisants et partisans venus l’acclamer, que « la nouvelle constitution fait prévaloir la république et nous fait passer de la rive de l’abattement et de la désespérance à la rive de l’espoir et du travail ».

Gnetnews