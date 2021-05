Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed reÃ§oit une invitation de se rendre en visite au KoweÃ¯t

Tunisie : Kaïs Saïed reçoit une invitation de se rendre en visite au Koweït

Le président Kaïs Saïed a reçu, hier après-midi, mercredi 5 Mai à Carthage, le ministre des Affaires étrangères koweïtien, Cheikh Ahmed Nasser Mohamed Ahmed el-Sobah, en tant qu’émissaire spécial, lui remettant un message écrit de la part de l’émir du Koweït, Cheïkh Nawaf el-Ahmed Jaber el-Sobah.

Le chef de l’Etat a évoqué « les opportunités et les perspectives prometteuses entre les deux pays en termes d’investissement, de coopération et de partenariat dans différents domaines, selon des approches non-conventionnelles », rapporte un communiqué de la présidence.

Les deux pays partagent des valeurs et des principes conjoints envers le règlement des affaires internationales et régionales, a-t-il souligné, ajoutant qu’ils sont mus de volonté constante de continuer à s’acquitter de leur rôle et à aplanir les difficultés auxquelles se heurte la région, en vue de retrouver sécurité, stabilité et développement.

Le chef de la diplomatie koweïtienne a transmis au chef de l’Etat une invitation à se rendre en visite au Koweït, qui a promis d’y répondre dans les meilleurs délais possibles.

Le responsable koweïtien a dit son aspiration « à poursuivre la consolidation des relations historiques entre les deux pays, à accélérer l’activation des mécanismes de coopération conjointe, et à consacrer la tradition de concertation sur les dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun ».

Gnetnews