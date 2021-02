Tunisie : Kaïs Saïed aux ambassadeurs de l’UE : l’instabilité gouvernementale n’a rien à voir avec la l’instabilité politique

Le président Kaïs Saïed s’est réuni hier, mardi 23 février, à Carthage avec les ambassadeurs des pays de l’Union européenne en Tunisie, conduits par l’ambassadeur de l’UE, Marcus Cornaro.

Cette rencontre a porté sur la coopération tuniso-européenne, les moyens de consolider la coopération économique et financière dans plusieurs domaines, et le rôle de la Tunisie en matière d’instauration de relations équitables avec ses partenaires européens, indique un communiqué de la présidence.

« La lutte contre la Corruption, la récupération des avoirs spoliés à l’étranger, la mise à disposition du vaccin contre le Coronavirus, et la réalisation des grands projets, à l’instar de la cité médicale de Kairouan et le train express entre Bizerte et le sud tunisien sont autant de questions à la réalisation desquelles, l’Union européenne pourrait contribuer », a déclaré Kaïs Saïed.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, souligné sa détermination à construire un Etat de droit et des institutions, affirmant qu’il ne s’en tient qu’à la constitution et rien que la constitution.

Il a indiqué que « l’instabilité politique n’est pas en lien avec l’instabilité gouvernementale, ce sont deux concepts différents », estimant dans une vidéo mise en ligne que « la Tunisie mérite un meilleur sort, et a les moyens pour être une démocratie réelle, loin des calculs étriqués ».

Il s’est arrêté à l’important rôle de la société civile qui est l’actrice réelle de la vie politique en Tunisie, ainsi que celui de la femme et de la jeunesse.

Saïed a évoqué les nouvelles idées qui sont en train de s’imposer avec l’évolution des réseaux sociaux, au point que certains concepts soient dépassés.

Le chef de l’Etat a réitéré l’importance de la solidarité entre les pays pour faire face à la pandémie du Coronavirus, et régler tous les problèmes en instance.

