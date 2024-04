Tunisie : Arrestation d’un dangereux délinquant à Sousse, et saisie de 716 cachets de drogue (DGSN)

La Direction Générale de la Sûreté nationale annonce, ce vendredi 26 avril, l’arrestation d’un dangereux délinquant, objet de poursuites judiciaires pour commercialisation de drogue, à la cité Erriadh de Sousse.

Dans le cadre de la lutte contre les phénomènes attentatoires à l’ordre public, et contre les crimes sous toutes leurs formes, notamment la consommation et la commercialisation des stupéfiants dans les milieux de la jeunesse, les agents et cadres de la permanence nocturne, du commissariat de M’Saken, et une patrouille de la police des secours de Sousse Sud, sont parvenues à l’arrestation d’un dangereux délinquant ; 716 cachets, et un montant de 9951 dinars, des recettes de commercialisation de drogue, ont été saisis en sa possession, rapporte la DGSN dans un communiqué.

Le suspect a été conduit au siège de l’unité sécuritaire.

Le parquet en a ordonné le placement en détention préventive pour « possession, consommation et commercialisation de drogue présumée ».

Les investigations se poursuivent au niveau de la police judiciaire de Sousse Sud.

Gnetnews