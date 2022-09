Tunisie : Kaïs Saïed rencontre Patrice Cousineau et évoque la coordination en prévision du sommet de la francophonie

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 12 septembre à Carthage, l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Patrice Cousineau, venu lui faire ses adieux, à l’occasion de la fin de ses missions en Tunisie.

Saïed a salué le niveau des relations de coopération étroite entre la Tunisie et le Canada dans différents domaines, évoquant les opportunités prometteuses existantes dans les deux pays en vue de développer et de diversifier davantage ces liens, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et autres…, rapporte un communiqué de la présidence.

Il a été aussi question de la poursuite de la coordination au sujet de sujets régionaux et internationaux d’intérêt commun, en prime le sommet de la francophonie qui aura lieu à Djerba les 19 et 20 novembre 2022.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, saisi cette occasion pour présenter ses sincères condoléances au gouvernement et peuple canadiens, suite au décès de la reine Elizabeth II, souveraine du Royaume-Uni, du Canada et du Commonwealth.

L’ambassadeur canadien a dit sa reconnaissance pour la sollicitude et l’intérêt trouvés de la part des autorités tunisiennes pour l’accomplissement de ses missions, louant l’ancienneté des relations d’amitié entre la Tunisie et le Canada et le souhait de son pays de les approfondir davantage.

Le diplomate canadien s’était, auparavant, rendu en visite d’adieu à la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Gnetnews