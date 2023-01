Tunisie : Kaïs Saïed rend hommage à la première génération de médecins, revenus de France pour « leur foi en l’Etat national »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a rendu homme hier, mercredi 18 janvier, à la première génération de médecins tunisiens. « Ceux qui étaient en France, et qui sont revenus au bercail, après l’indépendance, car, ils croient en l’Etat national ».

Lors d’une visite à l’hôpital de la Rabta, où il inauguré le nouveau service de chirurgie cardiovasculaire, Saïed a cité « les anciens professeurs agrégés en médecine qui étaient reconnus dans le monde, à l’instar de Saâdoun Zmerli médecin et en même temps fondateur de la LTDH en 1977, Mohamed Ben Ismail, Zouheir Zmerli, et bien d’autres ».

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, affirmé, dans une vidéo, que « le service public de la santé reste debout ; la santé n’a pas de prix et devra être assurée à tous, sur un pied d’égalité ».

Il a concédé que l’infrastructure de la santé devait être améliorée, promettant d’aller de l’avant dans son projet de cité médicale de Kairouan.

Lors de ses discussions avec les médecins et chefs de services de l’hôpital, Kaïs Saïed a assuré que les fonds sont alloués pour les projets de santé, déplorant des entraves au niveau de l’administration.

« Les fonds pour les projets de santé, même à l’intérieur du pays ont été alloués, mais le problème réside dans la lenteur des procédures administratives, ainsi que des parties derrière l’administration qui en ralentissent la réalisation », a-t-il souligné en substance.

Les membres du corps médical ont assuré que l’hôpital est en train de récupérer des compétences médicales qui sont revenues des pays d’émigration. Comme ils ont insisté sur « la rentabilité de la santé », pour peu que les investissements nécessaires soient engagés, l’infrastructure et les prestations améliorées. Chose qui permettra d’écourter les rendez-vous, et aura un impact positif tant sur les malades et que sur le personnel de santé.

Ils ont appelé à accélérer le réaménagement du service d’urgence de l’hôpital, par lequel des dizaines de milliers de malades transitent, « il est inacceptable qu’il reste en l’état ».

L’informatisation de l’hôpital la Rabta, est l’objectif majeur de 2023, ce qui permettra, notamment, d’en améliorer la gestion et de lutter contre la corruption, ont-ils, par ailleurs, souligné.

