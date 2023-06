Tunisie : Kaïs Saïed s’entoure d’universitaires pour parvenir à des solutions à la situation socio-économique

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réuni hier, mercredi 31 Mai, à Carthage des universitaires autour des questions liées à la situation économique et sociale en Tunisie.

La rencontre a porté longuement sur « la lutte contre la corruption, qui mine de nombreux secteurs, et la nécessité de demander des comptes à celui qui est rendu responsable de malversation, et travaille encore dans l’ombre pour servir celui qui n’a d’autre souci que de provoquer les crises, d’accumuler les richesses et de malmener le peuple dans sa subsistance et son quotidien ».

La rencontre a examiné les mesures pouvant être prises, pour réaliser les équilibres financiers escomptés sur la base de la justice sociale.

Les discussions ont, par ailleurs, tourné autour « des dossiers de la sécurité alimentaire, d’énergie alternative, et l’ouverture de nouveaux marchés pour l’exportation, tout en réduisant les importations, a fortiori si elles alourdissent le fardeau pour l’Etat et le citoyen, sans qu’il n’y ait un besoin réel de ces produits ».

La balance commerciale est déséquilibrée au plus haut point, du fait de conventions dont le citoyen n’a récolté que davantage de pauvreté et de dénuement, a-t-il déploré.

Le chef de l’Etat a, également, souligné l’importance du compter sur soi, « la solution réside dans le travail et la création des richesses, avec une contribution réelle de toutes les parties, partant du sens de la responsabilité et l’appartenance à la patrie ».

Tous les Tunisiens ont le droit de vivre dignement dans un Etat dont la dignité et la souveraineté sont préservées, a-t-il insisté.

Gnetnews