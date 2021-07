Tunisie : Kaïs Saïed s’entretient avec Antony Blinken autour du bien-fondé des mesures exceptionnelles

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier, lundi 26 juillet 2021, avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

Le chef de l’Etat a affirmé sa détermination à respecter la légalité, les droits et les libertés. Il a, par ailleurs, souligné que « les mesures qu’il a prises s’inscrivaient dans le cadre de l’application de l’article 80 de la constitution pour préserver les institutions constitutionnelles, l’Etat, et assurer la paix civile ».

Le Secrétaire d’Etat américain aux Affaires étrangères, a exprimé, pour sa part, « l’engagement de son pays en faveur du développement des relations de partenariat avec la Tunisie dans de nombreux domaines, et la consolidation des valeurs et principes communs liés à la défense des droits de l’homme et de la démocratie », indique un communiqué de la présidence.

