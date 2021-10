Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed va appeler au dialogue, Ennahdha nâ€™en fera pas partie (Maghzaoui)

Tunisie : Kaïs Saïed va appeler au dialogue, Ennahdha n’en fera pas partie (Maghzaoui)

Le Secrétaire Général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui, a déclaré ce lundi 04 octobre, avoir rencontré le président Kaïs Saïed, à de nombreuses occasions, et l’a informé qu’il allait appeler au dialogue, à l’issue de l’annonce de la composition gouvernementale.

Dans une déclaration relayée par Mosaïque, Maghzaoui a fait état de deux grands processus, le premier est gouvernemental, « l’annonce du gouvernement va intervenir dans les prochaines heures », a-t-il indiqué.

Le second concerne la réforme du régime politique, du code électoral, etc.

Selon ses dires, le mouvement Ennahdha ne fera pas partie au dialogue étant une partie du problème, et responsable de la dégradation de la situation dans le pays.

Le SG du mouvement du peuple a ajouté que le président de la république n’est pas contre le dialogue, et que celui-ci portera sur une feuille de route, excluant toute relation entre cette décision et la communication téléphonique ayant eu lieu ce week-end entre le président Kaïs Saïed et son homologue français, Emmanuel Macron.

